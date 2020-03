//Coronavírus: Mané Garrincha será hospital de apoio com 300 leitos

Espaço será reservado para vítimas do novo coronavírus, assim como a Policlínica da PMDF e um hospital particular de Águas Claras

O governador Ibaneis Rocha (MDB) afirmou que usará o Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha no combate ao novo coronavírus. A Arena BSB afirmou que colocará o espaço à disposição do governo do Distrito Federal (GDF) para ser utilizado como centro de triagem ou hospital de campanha.

A Policlínica da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e um hospital particular de Águas Claras também serão utilizados exclusivamente para tratamento de pacientes da Covid-19. No caso da unidade de Águas Claras, o centro será para atender pacientes da cidade, de Ceilândia e de Taguatinga.

A decisão faz parte de uma série de medidas tomadas pelo governo para combate à transmissão do coronavírus no Distrito Federal. Escolas e grande parte do comércio estão fechados até, pelo menos, o dia 5 de abril. Parques e templos religiosos também estão proibidos de funcionar.

Na quinta-feira (19/03), o próprio governador Ibaneis Rocha (MDB) apontou que, em menos de 24 horas, os casos confirmados no DF saltaram de 36 para 84.

A Arena BSB afirmou que, como uma mensagem de esperança, serão acesas as luzes externas do Estádio Nacional de Brasília, todas as noites, das 19h às 23h.

Fonte: Metrópoles

Faz o seguinte, segue o nosso Instagram. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para [email protected]

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso [email protected]

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio! Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast… você vai ouvir o cotidiano de Águas Claras no Distrito Federal, uma cidade linda e muito amada pelos seus moradores. Vamos falar de tudo que envolva nossa cidade! Na política vamos envolver os moradores para que juntos possamos trazer benefícios a nossa cidade. Queremos lhe apresentar o comércio de Águas Claras para que isso incentiva os empresários e faça nossa economia crescer a cada dia. Queremos que você ouça Águas Claras todos os dias para que a nossa cidade tenha a cada dia mais pessoas envolvidas para fazer uma cidade melhor. Um grande abraço. Cléber Barreto

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje temos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.