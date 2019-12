Confira o que ficará aberto no feriado de Ano Novo

Com o feriado de Ano Novo os serviços públicos do Distrito Federal terão seus horários modificados. Alguns pontos turísticos, espaços culturais e transporte público terão mudanças nesta terça (31) e quarta-feira (1º). Confira o que abre e fecha no feriado.

Serviços Públicos

As emergências dos hospitais regionais e as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), no entanto, vão funcionar 24 horas por dia. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também opera ininterrupto, por meio do telefone 192;

Zoológico fecha em 1º de janeiro. Nos outros dias, abre normalmente, de terça a domingo, sempre das 8h30 às 17h;

fecha em 1º de janeiro. Nos outros dias, abre normalmente, de terça a domingo, sempre das 8h30 às 17h; Os parques administrados pelo Brasília Ambiental (Ibram) funcionarão normalmente;

administrados pelo Brasília Ambiental (Ibram) funcionarão normalmente; No dia 31 de dezembro o Jardim Botânico : abre das 9h às 12h, e no dia 1º de janeiro permanece fechado.

: abre das 9h às 12h, e no dia 1º de janeiro permanece fechado. Biblioteca Nacional de Brasília funcionará das 8h às 14h no dia 31 de dezembro e no doa 1º de janeiro estará fechado.

funcionará das 8h às 14h no dia 31 de dezembro e no doa 1º de janeiro estará fechado. Polícia Civil: As unidades policiais que trabalham em esquema de plantão 24 horas continuarão abertas ininterruptamente. O restante funciona até as 14h, na terça-feira (31). No dia 1º de janeiro, esquema será de plantão policial. Os registros pela Delegacia Eletrônica podem ser feitos normalmente pelo site.

Polícia Militar e Corpo de Bombeiros: No dia 31, o expediente administrativo será das 7h às 13h. No feriado, trabalho ocorrerá em regime de escala.

