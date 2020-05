Confira as novas regras para a reabertura dos shoppings

A partir desta quarta-feira (27/5), os shopping centers estão autorizados a retomar o funcionamento no Distrito Federal. Ao todo, esses estabelecimentos ficaram mais de dois meses com as portas fechadas, devido a determinação do Governo do Distrito Federal para conter a disseminação do coronavírus.

O decreto publicado na última sexta-feira (22/5) permitiu a volta às atividades, mas também estabeleceu uma série de normas de prevenção para evitar contaminações de clientes e de funcionários.

Os estabelecimentos da cidade já se preparam para a reabertura, confira todas as regras: