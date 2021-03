Com 2.286 mortes, Brasil bate novo recorde de óbitos por Covid-19 em 24 h

O Brasil, em um intervalo de 24 h, atingiu nesta quarta-feira (10) os piores números da pandemia no mundo: 2.286 óbitos. Trata-se do maior número já de óbitos apresentado desde o início da pandemia, superando, inclusive, o dia anterior 10 de março, quando foi registrado 1.954 mortes causadas pela covid-19. Porém, na data, Goiás não havia apresentado o número de óbitos no estado.

Também nesta quarta-feira (10), o país registra o 49° dia consecutivo com média móvel de mortes acima de mil, expandindo o período mais longo em toda a pandemia.

O total de novos casos no país registrados nesta quarta-feira é de 79.876, totalizando 11.202.305 casos confirmados.

Ocupação de leitos

O DF e mais 12 estados ultrapassam mais de 90% dos leitos de UTI ocupados. No estado de Rondônia, não há mais nenhum leito de UTI adulto disponível. O DF até atingiu lotação total na tarde desta quinta-feira, mas o cenário não muda até a última atualização desta reportagem: na rede pública, há somente um leito de UTI adulto disponível na capital federal.

Butantan apresenta estudo

Principal vacina em distribuição no pais, a vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan contra a Covid-19 é eficaz contra as variantes do novo coronavírus que circulam no Brasil. A informação foi dada nesta quarta pelo presidente do Instituto, Dimas Covas, em entrevista coletiva à imprensa.

No DF, pelo menos quatro variantes estão em circulação. A informação é da Secretaria de Saúde.

