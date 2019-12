Carro da Polícia Civil e ônibus batem de frente em faixa da EPTG interditando as vias

Na manhã desta terça-feira um carro da Polícia Civil e um ônibus bateram de frente na faixa reserva da Estrada Parque Taguatinga (EPTG), estrada que liga a região ao Plano Piloto, por volta das 9h. Dentre os três policiais que estavam na viatura, dois ficaram feridos. O policial que estava dirigindo ficou preso às ferragens foi socorrido e levado para o Hospital de Base.

Por causa do acidente, todas as faixas da EPTG, no sentido Plano Piloto – Taguatinga, foram interditadas. Assim como a faixa exclusiva, no sentido contrário. Os motoristas que precisam acessar a via devem fazer o desvio pelo SIA.

