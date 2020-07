Após decreto de reabertura veja quais atividades continuam suspensas

Divulgado nesta quinta-feira (2/7), a nova fase de flexibilização do isolamento social no Distrito Federal libera o funcionamento de academias, bares, restaurantes, salões de beleza e escolas, de acordo com cronograma previsto pelo governador Ibaneis Rocha (MDB). O documento prevê também aquelas atividades que permanecem proibidas.

Seguem restritas as atividades coletivas de cinema, teatro e culturais. Elas pode ocorrer apenas quando promovidas em estacionamentos, sob a condição de que os participantes permaneçam dentro dos carros e com distância mínima de dois metros entre cada veículo.

Boates e casas noturnas não podem abrir as portas e eventos de qualquer natureza que exijam licença do Poder Público também estão proibidos. As suspensões valem ainda para estabelecimentos desse tipo instalados em shoppings e centros comerciais. Continuam proibidos eventos esportivos e campeonatos de qualquer modalidade.

Por último, o decreto impede a reabertura de creches, públicas e privadas, em cumprimento a decisão judicial sobre processo que tramita na 7ª Vara de Trabalho de Brasília. A ação é movida pelo Sindicato dos Professores de Estabelecimentos Particulares de Ensino do DF e pede a suspensão das atividades em todas as creches da capital federal em razão da pandemia de covid-19.

Apesar das restrições, ainda há alternativas de entretenimento durante a pandemia. Além do tradicional Cine-drive in, que oferece programação durante toda a semana, outro nos mesmos moldes entrou em operação no estacionamento do Mané Garrincha, com programação de sexta a domingo. O Taguatinga Shopping também anunciou a inauguração de um cine drive-in, em operação desde 26 de junho. O limite é de 90 carros por sessão, de segunda-feira a domingo.

O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) Brasília também promoverá festival nesse formato. É o Drive-in CCBB, que ocorre de 16 de julho a 9 de agosto, com sessões de quinta a domingo, em diversos horários. A estrutura contará com palco e duas telas de projeção. Haverá atrações de dança, música, teatro e sessões de cinema com ingressos a preços populares. Parte da bilheteria do evento será revertida para a ação social “Proteja e Salve Vidas”, campanha da Fundação Banco do Brasil para apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade social e ações de prevenção e combate ao novo coronavírus.

O Festival de Cinema de Brasília, tradicional evento cultural do país, sediado no Cine Brasília, chegou a ser cancelado em razão da pandemia. Mas, dias depois do anúncio, o governador Ibaneis Rocha garantiu que liberará recursos para a premiação. Ainda não há data para o evento ocorrer.

-informações Correio Braziliense

