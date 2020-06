//Apagão No Domingo

Na noite do último domingo, dia 14 de junho, alguns moradores de Águas Claras – região vertical – ficaram no escuro. O Problema ocorreu devido a problemas com um transformador na Avenida das Araucárias localizado na altura da rua 34 sul. A CEB chegou ao local por volta das 20:40 minutos e realizaram o conserto.

Moradores da rua 30, 33, 34, 35, 37 sul foram alguns dos que sofreram com a falta de luz, moradores da região norte da cidade não foram afetados.

Sabemos que este tipo de problema não é raro na região e é motivo de reclamação frequente, a região conta com muitos comércios, prédios que ultrapassam os 20 andares e milhares de moradores que dependem da energia.

Em janeiro deste ano ocorreu o rompimento de um cabo de energia deixando parte da população sem luz por até 4 horas.

Seguimos na torcida para que a CEB preste serviços cada vez melhores e que atenda as expectativas dos moradores da região.