Águas Claras ganha carreta reboque após investimentos da Novacap nas RA’s

Investindo em infraestrutura e manutenção urbana para as regiões administrativas, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) entregou uma carreta reboque para a Administração de Águas Claras. Além do equipamento entregue para a cidade, outros cinco rolos compactadores de asfalto e 16 carretas reboque foram entregues em 16 administrações regionais. No total, foram adquiridas 35 unidades dos dois tipos de equipamento, fruto de um investimento de R$ 8,1 milhões do GDF.

O presidente da Novacap, Fernando Leite, participou da cerimônia de entrega e comentou o impacto que os equipamentos terão nos cuidados e na manutenção das cidades. “Estamos dando autonomia para as administrações regionais cumprirem o seu papel de fazer a linha de frente nas operações tapa-buracos, dando mais qualidade de vida para a população”, avalia. “Tendo os instrumentos, os atendimentos às demandas emergenciais, que tanto preocupam e incomodam, podem ser feitos de maneira eficiente”, garantiu.

Já o secretário executivo das Cidades, Valmir Lemos, destacou que a entrega dos rolos compactadores e dos reboques só foi possível por meio da união de esforços entre as pastas do GDF. “Quero agradecer à Novacap pelos investimentos que estão sendo feitos, além da Secretaria de Economia, que liberou os recursos para que pudéssemos fazer as licitações. Nós brigamos muito, mas é com a intenção de trabalhar, porque esse é um governo que realmente faz com que as coisas aconteçam”.

Para o administrador de Águas Claras, André Queiroz, foi um dia muito especial para o prosseguimento do trabalho na cidade. “Toda essa galera tem sido braço direito de Águas Claras. Gostaríamos de agradecer aos trabalhos dos nossos governantes, governador Ibaneis Rocha (MDB) e o vice, Paco Britto que sempre apoiam o trabalhos nas RA’s.”

Função da carreta reboque

A carretinha reboque tem a função de transportar o rolo compactor, agregando uma maior agilidade e eficiência nos serviços de manutenção de vias das cidades.

