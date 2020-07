Águas Claras concentra mais de 2 mil casos do coronavírus

Na última sexta-feira (3), segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretária de Saúde, Águas Claras concentra 2.013 casos do coronavírus. A cidade concentra 14 óbitos, sendo a taxa de letalidade uma das mais baixas do Distrito Federal, 0,7%.

Dos casos residentes do Distrito Federal, a Região Sudoeste (Águas Claras, Recanto das Emas, Samambaia, Taguatinga e Vicente Pires) tem o maior número de casos confirmados. A Região Administrativa com mais casos continua sendo Ceilândia, com 7.397 pacientes, logo depois o Plano Piloto com 3.784 e Samambaia com 3.753 casos.

Até sexta-feira o Distrito Federal havia 53.996 casos confirmados de COVID-19, com 1.715 casos novos em relação ao dia anterior. Do total de casos notificados, 43.322 (80%) estão recuperados e 643 (1,2%) evoluíram para óbito. Destes óbitos, 55 são de residência de outros estados, sendo 50 de Goiás (entorno), um do Amapá, um da Bahia, dois do Rio de Janeiro e um do Tocantins.

