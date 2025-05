Adolescente envolvido em agressão escolar é suspeito de tentativa de latrocínio em Águas Claras

Adolescente envolvido em agressão escolar é suspeito de tentativa de latrocínio em Águas Claras

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) identificou o adolescente que agrediu um colega com um soco, na semana passada, em uma escola particular de Águas Claras, como suspeito de envolvimento em uma tentativa de latrocínio ocorrida em março de 2025, nas proximidades do Parque Ecológico de Águas Claras.

Diante das evidências, os policiais apreenderam o jovem e o investigam pelos dois atos infracionais. Paralelamente, a PCDF continua as apurações para esclarecer completamente os fatos e definir com precisão as responsabilidades envolvidas nos dois episódios.

O Colégio Objetivo de Águas Claras, onde a agressão escolar aconteceu, confirmou que transferiu o estudante responsável. Além disso, a direção da escola explicou que a apreensão do adolescente ocorreu por causa de um incidente anterior, fora do ambiente escolar, envolvendo outros jovens que não fazem parte do corpo discente da instituição.

Um adolescente de 15 anos foi esfaqueado no abdômen durante uma tentativa de latrocínio na noite de quinta-feira, 27 de março de 2025, na Avenida Flamboyant, em Águas Claras, próximo ao Parque Ecológico. O crime ocorreu por volta das 18h30. Um militar do Corpo de Bombeiros que estava de folga prestou os primeiros socorros até a chegada da equipe especializada, que estabilizou o jovem e o levou, consciente, ao Hospital Regional de Ceilândia. A facada atingiu a região da costela, mas não causou danos graves.

Os criminosos fugiram após roubar o celular da vítima. O caso foi registrado como tentativa de latrocínio.

Um aluno de 15 anos do Colégio Objetivo, em Águas Claras, foi internado na UTI após ser agredido por um colega dentro da sala de aula na quarta-feira, dia 7 de maio de 2025. O caso ocorreu durante a troca de professores, momento em que os dois adolescentes tiveram um desentendimento. O agressor desferiu um soco na barriga da vítima, que logo após apresentou sangue na urina.

Levado a um hospital particular, o jovem foi diagnosticado com trauma renal de grau 3 e precisou do uso de morfina, por conta das fortes dores.

O caso acendeu um alerta entre pais, educadores e moradores da região. O episódio reforça a preocupação com o comportamento violento de alguns adolescentes e os desafios crescentes para garantir ambientes seguros, tanto dentro quanto fora das escolas.

Por: Rafaella Iack.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro de tudo o que acontece em nossa cidade!

Para participar de algum grupo de WhatsApp do DFÁguasClaras, é só clicar no link: www.dfaguasclaras.com.br/links-whatsapp



Além disso, participe do canal de notícias e bastidores no Telegram: t.me/dfaguasclaras

Tem alguma demanda? Envia pra gente pelo e-mail: [email protected]

DFÁguasClaras – Nossa cidade passa por aqui!

Nos siga em nossas redes sociais:

Instagram: @dfaguasclaras

Twitter: @DFAguasClaras

TikTok: www.tiktok.com/@dfaguasclaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/@DFAguasClaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: open.spotify.com

Youtube: www.youtube.com/@DFAguasClarasPodcast

Pensado de forma compartilhada e comunitária, o projeto do DFÁguasClaras carrega a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.