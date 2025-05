Violência dentro da escola: estudante vai para a UTI após agressão em sala de aula

Violência dentro da escola: estudante vai para a UTI após agressão em sala de aula

O ambiente escolar, que deveria ser sinônimo de segurança e aprendizado, virou palco de violência em Águas Claras. Um aluno do Colégio Objetivo precisou ser internado na UTI após sofrer uma agressão dentro da sala de aula, na última quarta-feira (7). O caso envolve dois adolescentes.

Segundo relato da mãe da vítima, o filho, de 15 anos, teve um desentendimento com um colega no momento em que professores trocavam de turno. Durante a confusão, o agressor deu um soco na barriga do adolescente. Em seguida, o jovem sentiu-se mal, foi ao banheiro e percebeu coágulos de sangue na urina.

Diagnóstico

A família levou o adolescente para um hospital particular, onde ele foi diagnosticado com trauma no rim, de grau 3 (lesão com laceração parenquimatosa (no tecido do rim) de mais de 1 cm, sem ruptura do sistema coletor ou extravasamento urinário). Por causa da gravidade, os médicos decidiram encaminhá-lo para a Unidade de Terapia Intensiva, onde permanece sob monitoramento constante e uso de morfina para aliviar as dores. Apesar de inicialmente considerarem uma cirurgia, os médicos descartaram a possibilidade devido aos riscos.

Jovem sente fortes dores

Apesar de estar relativamente estável, o adolescente sente dores intensas quando o efeito da medicação passa. Os médicos seguem realizando hemogramas diários, além de observarem a evolução do hematoma renal e a presença de sangue na urina.

Colégio se posiciona e adota medidas

Em nota, o Colégio Objetivo informou que está em contato com a família da vítima e que já comunicou o caso à Polícia Civil e ao Conselho Tutelar. A escola afirma ter adotado medidas pedagógicas, entre elas a transferência do aluno responsável pela agressão.

O caso reacende o debate sobre a segurança nas instituições de ensino e a importância de ações firmes diante da violência entre estudantes.

Por: Rafaella Iack.

