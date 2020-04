Vistorias contra a dengue são reforçadas em Águas Claras

Na última semana, antes do feriado, as vistorias foram reforçadas nas regiões administrativas. Em Águas Claras, Areal, Planaltina, Fercal, Granja do Torto, Vila Planalto, Estrutural, Brazlândia, Sobradinho I e II foram vistoriados 4.682 imóveis.

O trabalho contou com a parceria de órgãos que compõem a Sala Distrital de Enfrentamento às Doenças Transmitidas pelo Aedes, como o Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF), o Departamento de Estradas de Rodagem (DER/DF), o Serviço de Limpeza Urbana (SLU), a Secretaria das Cidades, as administrações regionais e diversos outros parceiros.

Na ação, agentes da Vigilância Ambiental e militares do Corpo de Bombeiros vistoriaram imóveis e orientaram os moradores. Em 360 imóveis inspecionados foi necessário fazer o tratamento com uso de larvicida. A medida é necessária para evitar o surgimento do mosquito em alguns depósitos, que podem servir para a proliferação do mosquito.

Na ação, agentes da vigilância ambiental e militares do Corpo de Bombeiros vistoriaram os imóveis e orientaram os moradores. “Durante esse período de isolamento social, em que as pessoas estão mais em casa, a gente aproveita para reforçar a importância de os moradores tirarem pelo menos 10 minutos da semana para vistoriarem dentro da residência e nos quintais, para verificar se realmente não existe nenhum depósito que possa acumular água”, explicou o diretor de Vigilância Ambiental, Edgar Rodrigues.

A força-tarefa é feita sempre aos sábados, mas, devido ao feriado, a ação desta semana foi antecipada. As cidades contempladas são aquelas que apresentam mais incidência de dengue.

