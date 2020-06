Viaturas do Corpo de Bombeiros ganham painéis informativos

A partir deste mês, viaturas operacionais do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) serão equipadas com painéis publicitários contendo mensagens de prevenção a incêndios residenciais.

O objetivo do projeto, inédito no país, é utilizar todas as viaturas operacionais da corporação para chamar atenção quanto à prevenção de incêndios no DF. Duas viaturas – uma do grupamento de Brazlândia e outra do de Águas Claras – serão as próximas a ter equipamentos.

O primeiro painel publicitário foi instalado em caráter experimental em abril, numa viatura do 1º Grupamento de Bombeiros Militar do DF, que fica próximo ao Palácio do Planalto. A mensagem incluída na lateral do veículo alertava sobre incêndios provocados por velas, material responsável por 20% dos acidentes com fogo no DF, segundo dados da corporação.

Além da mensagem, os painéis terão um QR Code que vai direcionar o cidadão para o site CBMDF, no link “Dicas de Bombeiro”. Com isso, o interessado poderá ter acesso a outras orientações. “As viaturas chamam atenção por onde passam, principalmente quando estão paradas. Desta forma, pensamos em uma forma de informar e conscientizar a população sobre a cultura da prevenção de incêndios”, explica o chefe da Assessoria Técnico-Administrativa do CBMDF, coronel George Cajaty

-Informações Agência Brasília

