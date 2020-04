//Vazamento de gás em edifício residencial de Águas Claras assusta moradores

Moradores acionaram o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, que verificou que a tubulação de gás se rompeu por causa de um vazamento de água

No início da tarde desta segunda-feira (13), moradores do condomínio residencial Henrique Baeta, na quadra 101 de Águas Claras, se assustaram com um vazamento de gás, que é encanado no prédio.

Moradores acionaram o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, que verificou que a tubulação de gás se rompeu por causa de um vazamento de água.

A região foi isolada e o fornecimento de água e gás teve de ser interrompido para que os reparos fossem feitos, mas o prédio não foi evacuado.

Fonte: Jornal de Brasília

O DFÁguasClaras recebeu uma nota do Corpo de Bombeiros:

“Vazamento de GLP

Vazamento de Gás Liquefeito Petróleo (GLP), popularmente chamado de gás de cozinha, na Rua das Figueiras Quadra 101 lote 08, em Águas Claras – DF, às 16h45 (13/04). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu essa ocorrência com seis viaturas e vinte e dois militares.

Ao chegarem ao local, as equipes do 25º Grupamento de Bombeiro Militar – Águas Claras (25ºGBM) constataram um vazamento GLP e também de água.

O tanque de gás que era enterrado foi levado até a superfície pela força da água, ocasionando o vazamento de gás. Imediatamente foram acionados: O Grupamento de Proteção Ambiental (GPRAM), a CEB, a CAESB e a SUPERGASBRAS.

O Edifício teve a energia elétrica desligada, porém não foi evacuado por não haver risco aos moradores e para evitar aglomeração.

O vazamento foi contido pela equipe da SUPERGASBRAS, que também efetuou o transbordo (mudança de carga para outro tanque). Durante todo o procedimento, o CBMDF permaneceu preventivamente no local. A energia da quadra foi desligada.

O tanque tem capacidade para mil e oitocentos quilos de gás. Estima-se que havia em seu interior setecentos e vinte quilos, tendo vazado aproximadamente quatrocentos e vinte quilos do produto.

Não houve vítimas.

Atenciosamente

SOINP/CBMDF”

