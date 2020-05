Valor de condomínios pode triplicar devido a nova lei de higienização

Na última quarta-feira (29) foi sancionada a lei que obriga os condomínios a higienizar portas, maçanetas, corrimãos, puxadores, interfones e elevadores de todos os prédios a cada 2 horas, de 6h às 22h, durante a pandemia do coronavírus.

Com a nova lei, síndicos e moradores ficaram apreensivos. Os envolvidos acreditam que a obrigação de higienização vai triplicar o preço do valor dos condomínios cobrados no Distrito Federal.

A limpeza deverá ser feita com álcool 70% ou material análogo capaz de exterminar o vírus da Covid-19. O descumprimento da lei pode resultar em multa de R$ 2 mil para cada infração, dobrada no caso de reincidência.

