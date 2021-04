//Vacinação pode ser ampliada caso chegue 100 mil doses de imunizantes

Na logística da Secretaria de Saúde, a expectativa da pasta é pelo recebimento de pelo menos 100 mil doses contra a covid-19 até sexta-feira (2/4). Com a chegada do imunizante, a intenção é ampliar o grupo de vacinação na capital para idosos com 65 e 66 anos.

O secretário Osnei Okumoto afirmou que o Ministério da Saúde confirmou o repasse das doses, e que dependerá de quantas doses serão repassadas para cogitar ampliar a vacinação para outras faixas etárias, como 64 anos, por exemplo.

“A gente espera um posicionamento do PNI (Programa Nacional de Imunizações) sobre quantos desse total é de D1 [dose 1] e quantos para D2 [dose 2]”, disse Osnei Okumoto.

Sobre a vacinação de idosos de outros estados na capital, o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, afirmou que o encontro entre Osnei e o ministro da saúde, Marcelo Queiroga, ficou acertado que o repasse, que anteriormente estava decidido em 40 mil doses, pulou para 100 mil doses.

“Muitas pessoas do Entorno de outros estados estão vindo vacinar aqui. Eram esperadas 40 mil doses e, depois de um encontro com o ministro da Saúde, ele [Osnei] saiu com uma boa notícia de 100 mil doses até sexta-feira. Não se sabe ainda como será feita a divisão ou se haverá algo separado para a segunda dose. Por esse motivo, não há de adiantar qual público exato será alcançado”, frisou o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha.

“A prioridade é sempre os grupos por faixa etária. A vacinação dos outros grupos autorizados só ocorre quando há sobras depois da sobra do que foi enviado”, concluiu.

Foto: Reuters

