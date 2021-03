Vacinação no DF será ampliada na próxima semana. Veja quais grupos serão contemplados

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal começa a vacinar, a partir da próxima semana, os profissionais que trabalham em consultórios, clínicas, laboratórios, farmácias, funerárias e no Instituto Médico Legal.

Será levado em conta, nesta primeira etapa, os profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, odontólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biomédicos, farmacêuticos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, médicos veterinários e seus respectivos técnicos).

Para esses profissionais, a vacinação será exclusivamente por meio de agendamento pelo site vacina.saude.df.gov.br. Também ocorrerá de forma gradativa, levando em consideração o quantitativo de vacinas fornecidas pelo Ministério da Saúde semanalmente à Secretaria de Saúde, afirmou o secretário de Saúde, Osnei Okumoto.

De acordo com o dirigente da pasta, o atendimento desses profissionais partiu da exposição a que eles ficam sujeitas por causa de suas atividades. “É uma determinação do governador Ibaneis Rocha porque esses profissionais continuam trabalhando e estão expostos, no dia a dia, ao novo coronavírus”.