Vacinação de idosos com mais de 69 anos forma longas filas no drive-thru de Águas Claras

Com a chegada da nova remessa de doses da vacina Coronavac, o DF iniciou nesta segunda-feira (22) a imunização de idosos com 69, 70, 71 e 72 anos. Após início da vacinação às 13h, a vacinação para idosos está sendo de longas filas, em Águas Claras.

No drive-thru instalado na Faculdade Unieuro, na Avenida das Castanheiras, a fila já chega à condomínios de grande porte, como o condomínio TopLife, na Rua 36 Norte. Nas demais regiões da cidade, há registros de longas filas de veículos nas ruas.

Idosos enfrentam longas filas para vacinação no drive-thru de Águas Claras/Reprodução

Ao receber a primeira dose do imunizante, Maria Sineida, de 71 anos, comemorou e elogiou a organização dentro da Unieuro. “Muita felicidade. Lá dentro da faculdade é super organizado, muito rápido e várias pessoas sinalizando. No trajeto, optei por ir pela Avenida das Castanheiras e fiquei 3 horas na faixa da direita. O sinal abria e fechava várias vezes e a fila não andava”, disse.

Kelly, filha de Carlos Oliveira, de 70 anos e Juraci Oliveira, de 71 anos, contou um pouco da ansiedade dos pais para a aplicação da primeira dose. “Estávamos muito ansiosos pela vacina, principalmente para eles, que são idosos. Eles chegaram na fila por volta de meio dia e foram vacinados apenas às 14h.”, disse, após a demora de 2 horas na fila.

“Sentimos falta do agendamento, porque poderiam ter passado menos tempo na fila, mas como eles já sabiam que ia demorar um pouco, aguardaram tranquilamente. Para os idosos que tenham alguma dificuldade maior, pode ser ruim”, concluiu.

Moradora do TopLife, Ana Paula, nos disse que próximo ao meio dia, o trânsito na porta do condomínio foi intenso. “Perdemos 45min para conseguir sair de dentro do condomínio”, disse.

Detran

A equipe de reportagem do DFÁguasClaras tentou entrar em contato com a assessoria de imprensa do Detran-DF buscando informações sobre logísticas adotadas pelo órgão para evitar congestionamento nas avenidas e ruas de Águas Claras, principalmente em período de ampliação do grupo prioritário de vacinação na capital, mas até o fechamento desta reportagem não obtivemos retorno.

Apesar do não contato, grupos do DFÁguasClaras informaram que equipes do órgão auxiliaram no controle do trânsito próximo a faculdade.

Secretaria de Saúde

Com a ampliação da vacinação na capital, a equipe de reportagem do DFÁguasClaras entrou em contato com a Secretaria de Saúde sobre uma possível instalação de mais um ponto de vacinação em Águas Claras, que nos informou que por ser o primeiro dia de vacinação, não há a necessidade de mais pontos na cidade.

Vacinação

Para ter direito à vacina, é necessário apresentar um documento com foto. Os que vão tomar a segunda dose, também devem apresentar um documento com foto e o cartão de vacina Covid.

Não é necessário agendar atendimento. Todos os pontos, sejam nas salas de vacina, que abrem às 8h, e os drive-thrus, que abrem às 9h, receberão os pacientes até as 17h.

