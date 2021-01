Vacinação contra a Covid-19 se iniciam nesta terça-feira

Nesta terça-feira (19), a vacinação teve início no Distrito Federal. A enfermeira Lídia Rodrigues Dantas, de 31 anos, foi a primeira pessoa a ser vacinada contra o coronavírus (Covid-19). A largada para a vacinação teve início nesta terça-feira (19) e ocorreu de forma simultânea em 15 hospitais públicos da capital. A pasta afirma que o público-alvo desta primeira etapa é estimado em 53.080 pessoas.

As primeiras doses foram aplicadas na unidade de referência de tratamento da doença na capital, o Hospital Regional da Asa Norte (Hran). Foi esse mesmo hospital que recebeu a primeira paciente contaminada pela doença no DF, em março do ano passado.

Nesse primeiro momento, o DF dispõe de 106.160 doses da vacina chinesa Coronavac, que vão imunizar, em duas etapas, 53.080 mil pessoas. Essas doses serão destinadas a trabalhadores da saúde que atuam na linha de frente do combate à pandemia, indígenas, idosos e pessoas com deficiência (PcDs) que se encontram em instituições de internação, bem como cuidadores que atuam nessas instituições.

A Secretaria de Saúde (SES) divulgará amplamente, de forma antecipada, a data de início da vacinação para os próximos grupos. As direções dos hospitais públicos e privados, além das gerências das unidades básicas de saúde, enviarão uma lista com os nomes dos profissionais que serão vacinados nesta primeira fase. O servidor da saúde poderá escolher o local mais adequado para receber a primeira dose, que será vinculada ao seu CPF.

Após o recebimento da primeira dose, as pessoas imunizadas devem guardar o comprovante de vacinação para o profissional de saúde identificar qual vacina foi tomada e garantir que a segunda dose – que deverá ser administrada 14 dias após a primeira – seja do mesmo laboratório fabricante.

A SES reforça a recomendação de que as pessoas que se encontram fora do primeiro grupo previsto para ser imunizado não procurem essas unidades, porque neste momento será vacinado somente o público-alvo inicialmente definido. Idosos e deficientes que vivem em instituições de internação, bem como indígenas, não precisarão se deslocar aos locais de vacinação, pois a secretaria terá seis equipes volantes para imunizá-los em casa

Confira os locais de vacinação:

Hospital de Base

Hospital Regional da Asa Norte

Hospital Regional de Ceilândia

Hospital Materno Infantil de Brasília

Hospital de Apoio de Brasília

Hospital Universitário de Brasília

Hospital Regional de Sobradinho

Hospital Regional de Planaltina

Hospital Regional de Brazlândia

Hospital da Região Leste

Hospital Regional de Taguatinga

Hospital Regional de Samambaia

Hospital Regional de Santa Maria

Hospital Regional do Gama

Hospital Regional do Guará

Informações Agência Brasília

Faz o seguinte, segue o nosso Instagram. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para [email protected]

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso [email protected]

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje temos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.