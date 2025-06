UPA de Águas Claras começa a sair do papel e promete reforçar rede de urgência

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) publicou o edital para a construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Águas Claras. A obra integra um pacote que prevê sete novas unidades em diferentes regiões do DF, com investimento total de aproximadamente R$ 117 milhões.

Unidade de Pronto Atendimento (UPA)

De acordo com o cronograma, o governo prevê o início das obras ainda neste mês de junho e estima a conclusão para o primeiro semestre de 2026. Para isso, quatro empresas contratadas executarão as construções simultaneamente, seguindo um cronograma físico-financeiro com repasses mensais conforme o andamento dos trabalhos.

Além de Águas Claras, o pacote contempla a construção de UPAs no Sol Nascente/Pôr do Sol, Taguatinga Sul, Estrutural, Água Quente e Guará. Todas as unidades seguirão o modelo porte 3, o maior na classificação do Ministério da Saúde, com 2.632 m² de área construída, 65 leitos (33 adultos e 32 pediátricos), consultórios médicos, salas de estabilização, laboratório, brinquedoteca, farmácia, serviço de imagem e áreas de apoio para os profissionais de saúde.

Segundo o governador Ibaneis Rocha, esse é o maior investimento dos últimos anos na ampliação da rede de urgência e emergência do DF. A expectativa do GDF é gerar até 1.050 empregos diretos e cerca de 2.800 indiretos, o que deve impulsionar a economia local.

Escolha técnica, tecnologia e sustentabilidade

Para definir os locais de construção, a Secretaria de Saúde do DF (SES-DF) se baseou em estudos técnicos que analisaram a demanda da população, a carência de serviços e a acessibilidade. Com isso, o governo busca ampliar o atendimento de urgência sem exigir longos deslocamentos da população.

Outro diferencial das novas unidades será o uso da plataforma BIM (Modelagem da Informação da Construção), que garante mais precisão no planejamento e na execução das obras. Além disso, as UPAs contarão com soluções sustentáveis, como energia solar, climatização com renovação de ar, sistema de dados estruturado e geradores de energia.

UBS de Águas Claras segue no planejamento

Enquanto isso, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) finalizou o material técnico para a construção da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) de Águas Claras. No entanto, o projeto ainda depende da liberação dos recursos orçamentários, ou seja, o dinheiro precisa estar oficialmente disponível no orçamento público, para que o governo possa iniciar o planejamento da licitação. Etapa obrigatória para contratar a empresa responsável pela obra. Assim que a verba for liberada, a expectativa é que o edital seja publicado em até 30 dias.

Com a nova UPA e a futura UBS, Águas Claras se prepara para ampliar significativamente sua cobertura em saúde pública, aproximando os serviços da comunidade e reduzindo a sobrecarga em outras unidades do DF.

*Com informações do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF).

Por: Rafaella Iack.

