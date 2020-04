Ganhamos a testagem, mas não podemos deixar de lado os cuidados!

Na semana em que Brasília completa seus 60 anos, a população se prepara para a testagem em massa da Covid-19.

Ocupando um dos primeiros lugares no ranking de casos positivos em Brasília, Àguas Claras e Plano Piloto deram a largada para a testagem. Um grato presente para a nossa jovem senhora Brasília, que comemora mais um ano de vida em meio a essa crise.

Sabemos que muitas pessoas podem ter contraído o vírus mas sem apresentar sintomas e, mesmo assim, transmitirem o Covid-19, por isso a importância do distanciamento social e dos cuidados de higienização das mãos e utilização da máscara.

Através da testagem, é possível fazer um levantamento dos casos na cidade e assim, o GDF buscar tomar as melhores decisões para flexibilização ou não do comércio e encaminhamento correto para o tratamento.

Pessoas que apresentam sintomas de gripe, como: febre, tosse, mal estar e coriza, devem procurar a testagem que está até o momento, instalada em pontos do DF como o Estádio Nacional Mané Garrincha.

Quem buscar o teste nesse momento inicial, deve apresentar os sintomas a pelo menos 7 dias, para evitarmos um falso negativo e portar documento de identificação, comprovante de residência e utilizar sua máscara facial.

A pensar por um percentual de pessoas assintomáticas, estima-se que os número de casos no Brasil seja entre 12 a 15% maior do que o notificado. Por isso, não podemos “relaxar” com os cuidados!

Mas fique ligado: Mesmo que o seu resultado dê negativo, não deixe de continuar tomando todos os cuidados de distanciamento social e higienização correta das mãos e superfícies. Esse cuidado é por todos!

Vamos manter nossa esperança viva de que no ano que vem, poderemos comemorar o aniversário da nossa cidade como ela merece. Com muita festa e todos juntos!

Prof. Enf. Nádia Teixeira – Consultora em Saúde

Instagram: prof.nadia_cst