Taguatinga Shopping vai inaugurar cinema drive-in em junho

O cinema será instalado no último andar de estacionamentos do shopping, ao ar livre

O Taguatinga Shopping vai inaugurar, em junho, um cinema drive-in que será instalado no último andar de estacionamentos do centro de compras. O drive-in será ao ar livre e com garantia de distanciamento social. A programação ainda não foi definida, mas a organização adianta que serão filmes já exibidos, dentre eles, clássicos da comédia, família e infantis.

Duas sessões serão exibidas por dia, precedidas por vídeos com instruções de segurança nos padrões da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do governo do Distrito Federal (GDF).

“A iniciativa faz parte de uma série de ações para promover diversão e entretenimento seguro para toda a família”, explica a gerente de marketing, Maíra Garcia, por meio de nota. As noites de drive-in no Taguatinga Shopping serão fruto de uma parceria com a agência Flap, em tempos de mudanças impostas pela epidemia da covid-19.

Fonte: CB