Sessenta toneladas de lixo são retiradas em Arniqueira

Na última terça-feira (4/2) 60 toneladas de lixo foram recolhidas durante a Operação Arniqueira e Ação, coordenada pela administração regional da cidade.

A iniciativa é dar destino certo ao lixo e aos entulhos acumulados em residências e locais públicos do Setor Habitacional Arniqueira, das QSs 7 a 11 do Areal e da Área de Desenvolvimento Econômico (ADE): a Unidade de Recebimento de Entulho (URE) na Estrutural.

A Operação Arniqueira e Ação vai até sexta-feira, 7. Apesar da data de encerramento, a administradora, Telma Rufino, garante que os serviços – de poda das árvores, recolhimento de lixo e entulho – estarão sempre disponíveis. “Desde a implantação desta região administrativa, diariamente, retiramos diversos materiais jogados em esquinas e áreas verdes e sempre há acúmulo em diversos pontos”, afirma.

Telma enaltece a participação da comunidade. “Pensamos nesta campanha para incentivar o morador a retirar de uma vez só tudo de inservível que tenha em sua residência de maneira correta. A adesão da comunidade está sendo grande. Só no Areal, em dois dias recolhemos, foram mais de 50 mil quilos de materiais inservíveis recolhidos”, disse Rufino.

Além de servidores da administração, a ação contou com ajuda da Novacap, da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (Funap) e do projeto Mãos Dadas, da Subsecretaria do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, que empregou 20 detentos para ajudar na limpeza dos lotes. Em troca, eles ganham diminuição de parte na pena.

*informações GDF

