Segurança no transporte de pets será destaque em ação educativa neste sábado

Neste sábado (24), o Detran-DF realiza uma grande ação educativa em Águas Claras, com foco na segurança no transporte de animais de estimação. A atividade será realizada das 9h às 13h, no estacionamento da loja Cobasi, localizada na Avenida Sibipiruna.

Durante o evento, educadores de trânsito vão ministrar palestras com orientações práticas sobre como transportar pets de pequeno, médio e grande porte de maneira segura e de acordo com as normas de trânsito.

Atividades lúdicas

Além disso, o público poderá acompanhar intervenções artísticas com os bonecos do trânsito, mímicos e repentistas, tornando o evento ainda mais interativo e lúdico. Para completar, a iniciativa também contempla o público infantil, com a entrega do livro “Alice e seus pets vão de cinto”, que ensina de forma divertida a importância do transporte correto dos animais.

Por fim, a ação integra as campanhas de educação para o trânsito promovidas pelo Detran-DF e tem como objetivo principal sensibilizar motoristas e tutores sobre os riscos do transporte inadequado de animais.

Ação educativa sobre transporte de pets

Sábado (24/5), das 9h às 13h

Estacionamento da Cobasi de Águas Claras – Avenida Sibipiruna, Lote 36

*com informações do Detran-DF.

Por: Rafaella Iack.

