Secretário de Saúde inova com serviços de drive thru em meio ao corona vírus

Iniciada na última segunda-feira (23), a campanha de vacinação contra influenza está atendendo exclusivamente idosos nesta semana. Por conta da pandemia do coronavírus, a Secretaria de Saúde (SES) decidiu inovar e ofertar a vacina no serviço drive thru, onde os idosos não precisam sair do carro para receber a imunização.

O atendimento no formato drive thru está ocorrendo em várias unidades, com previsão de ampliação em mais locais do Distrito Federal, conforme a demanda no atendimento.

Confira os pontos de vacinação por meio desse sistema:

Região Central: Asa Norte, Lago Norte, Varjão, Cruzeiro, Sudoeste, Octogonal, Asa Sul e Lago Sul.

*UBS 02 Asa Norte – tem atendimento drive thru EQN 114/115 – Área Especial – Asa Norte Segunda a sexta, das 8h às 21h *UBS 01 Lago Norte – tem atendimento drive thru SHLN – QI 03 Lago Norte Segunda a sexta, das 8h às 18h

Região Centro Sul: Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo I e II, Park Way, Candangolândia, Guará, Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), Setor Complementar de Indústria e Abastecimento (SCIA) e Estrutural

UBS 02 do Guará – atendimento drive thru QE 23 Área Especial C – Guará II Segunda a sexta, das 8h30 às 12h e 14h às 17h *UBS 03 do Guará – atendimento drive thru QE 38 – Área Especial – Guará II Segunda a sexta, das 8h30 às 12h e 14h às 17h *UBS 01 Candangolândia – atendimento drive thru Área Especial 5/7 Candangolândia Segunda a sexta, das 8h30h às 12h e 14h às 17h *UBS 01 Núcleo Bandeirante – atendimento drive thru 3ª Avenida A/E 03 Segunda a sexta, das 8h30 às 12h e 14h às 17h *UBS 01 Riacho Fundo I -atendimento drive thru QN 07 Área Especial 09 Riacho Fundo I Segunda a sexta, das 8h30h às 12h e 14h às 17h

Região Leste: Paranoá, Itapoã, Jardim Botânico e São Sebastião

*Centro de Práticas Sustentáveis / Ibram – atendimento drive thru Jardins Mangueiral – Jardim Botânico Segunda a sexta, das 8h às 16h

Região Norte: Planaltina, Sobradinho, Sobradinho II e Fercal

*Casa Maçônica Planaltina – atendimento drive thru Em frente ao HRPL Segunda a sexta, das 8h às 17h *UBS 05 Arapoanga – atendimento drive thru Quadra 12D Conjunto A- AE Campus Esportivo – Arapoanga Segunda a sexta, das 8h às 18h *UBS 01 Sobradinho -atendimento drive thru Quadra 14 Área Especial n.º 22/23 Segunda a sexta, das 8h às 19h *Escola Classe 15 – atendimento drive thru Q 03 área especial 01/02 – Sobradinho (responsabilidade: UBS 2 de Sobradinho) Segunda a sexta, das 8h às 19h

Região Oeste: Ceilândia e Brazlândia

*UBS 05 de Ceilândia – atendimento drive thru EQNM 16 – Lote F – Área Especial – Ceilândia Norte Segunda a sexta, das 8h às 17h

Região Sudoeste: Taguatinga, Vicente Pires, Águas Claras, Recanto das Emas e Samambaia

*Administração Regional de Vicente Pires –

atendimento drive thru Rua 04 A, Travessa 04 – Vicente Pires Segunda a sexta, das 8h às 17h

Região Sul: Gama e Santa Maria

*UBS 01 do Gama – atendimento drive thru Área Especial – Entrequadra 6/12 –

Setor Sul Segunda a sexta, das 8h às 17h30

