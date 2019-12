Secretaria de Saúde realiza investimentos na região Sudoeste

A Secretaria de Saúde tem realizado investimentos para melhorar a infraestrutura dos equipamentos de saúde. Na Região Sudoeste – que compreende as regiões administrativas de Taguatinga, Samambaia, Vicente Pires, Águas Claras e Recanto das Emas –, a maior parte dos prédios que abrigam os serviços de saúde está passando por manutenção, reformulações e adaptações. Visando a melhorar os ambientes para o atendimento à população, mais de R$ 5 milhões estão sendo executados por duas empresas de manutenção predial nos hospitais, unidades básicas, Centros de Atenção Psicossocial e outros estabelecimentos.

Com a abrangência de cinco regiões administrativas, a população a ser atendida é de quase um milhão de pessoas, sendo que grande parte depende do Serviço Único de Saúde (SUS). Para otimizar o atendimento e a acessibilidade da população, cada unidade pode apontar suas necessidades.

Obras

As modificações, na Região Sudoeste estão sendo feitas pelas duas empresas de manutenção predial com contrato vigente. Uma delas atende as unidades de Samambaia e do Recanto das Emas, e a outra responde por Taguatinga, Vicente Pires e Águas Claras.

Em Taguatinga, Águas Claras e Vicente Pires se localizam 12 UBS, dois Caps, uma Central de Radiologia e uma policlínica. Para estas unidades foram destinados R$ 1.227.612,88, dos quais já foram empenhados R$ 1.158.954,34. Com esta verba, foi possível trocar as lâmpadas comuns por outras de LED; realizar a manutenção elétrica e melhorias hidrossanitárias em todas as unidades. Na Central de Radiologia e nas unidades de Taguatinga, foi efetuada a manutenção elétrica geral, a reformulação das portas e das entradas de energia elétrica, além de pintura e manutenção dos banheiros.

O restante do orçamento está previsto para ser utilizado na conclusão de alguns serviços que serão executadas até o final do ano.

*informações Agência Brasília