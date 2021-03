Saúde e Iges-DF já vacinaram mais de 64,7 mil profissionais

O Distrito Federal conta com 146.067 trabalhadores de saúde que atuam nas redes pública e privada. Desse total, 64.735 já receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19 e, entre eles, 34.048 já foram vacinados pela segunda vez. Do total de profissionais imunizados, pertencem ao quadro do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde (Iges-DF) pelo menos 6,7 mil servidores, dos quais 4.470 já receberam a segunda dose.

O levantamento compreende o período de 19 de janeiro a 28 de fevereiro, quando foi fechado o primeiro balanço sobre a vacinação dos profissionais de saúde. A pesquisa mostra ainda as regiões de saúde com maior percentual de imunização desses trabalhadores. Com 49.193 vacinados, a Região Central lidera, seguida pelas regiões Sudoeste (21.638) e Oeste (15.356).

A vacinação dos profissionais de saúde começou em 19 de janeiro, logo após a chegada do primeiro lote de doses da vacina no Distrito Federal. A imunização prossegue com a chegada de novas doses, mas sem prazo para a segunda aplicação a todos os trabalhadores, entre os quais estão inclusos desde padioleiros até médicos renomados.

Eles foram incluídos entre os grupos priorizados pelo Ministério da Saúde e pelo Governo do Distrito Federal por atuarem em áreas de risco de contaminação e estarem na linha de frente no atendimento aos pacientes com coronavírus. “Imunizados, eles têm suas vidas preservadas para que possam continuar trabalhando para salvar vidas”, destacou o secretário de Saúde, Osnei Okumoto.

Imunização no Iges-DF

O Iges-DF, por sua vez, já conseguiu vacinar contra o coronavírus pelo menos 74% dos 9 mil profissionais que trabalham no Hospital de Base, no Hospital Regional de Santa Maria e nas seis unidades de pronto atendimento (UPAs) administradas pela instituição.

Desde janeiro, quando chegaram os primeiros lotes de vacina, foram aplicadas 11.471 mil doses. Destas, 6.701 referem-se à primeira dose e 4.470 são da segunda.

No Hospital de Base, foram 5.290 aplicações, sendo que 3.035 profissionais receberam a primeira dose e 2.255, a segunda. Já no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) foram aplicadas 5.150 vacinas – 2.635 na primeira dose e 2.515 na segunda.

Já nas seis UPAs administradas pelo Iges-DF, 1.031 funcionários receberam a primeira dose. Ainda estão sendo contabilizados, pela Secretaria de Saúde, os dados sobre quantos profissionais das UPAs já foram imunizados com a segunda aplicação.

“Nosso objetivo é garantir a proteção dos nossos profissionais que estão na linha de frente”, ressaltou o diretor de Atenção à Saúde do DF, Jair Tabchoury Filho. “Estamos seguindo o planejamento do Comitê de Operacionalização da Vacina Contra a Covid-19, Secretaria de Saúde e Ministério da Saúde”. Todas as ações, complementa o gestor, são fiscalizadas pelo Ministério Público”.