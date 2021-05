Saúde abre novo agendamento para vacinar pessoas com comorbidades

Por Pablo Giovanni | Foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

05/05/2021 09:53, atualizado às 09:54 de 05/05/2021

A Secretaria de Saúde do DF abre nesta quarta-feira (05), a partir de meio-dia, agendamento para vacinação contra a Covid-19 para pessoas com comorbidades. As vagas estarão disponíveis no portal do órgão na internet. Essa etapa contempla pessoas com 55 a 59 anos e que tenham as comorbidades a seguir:

A vacinação ocorrerá nas seguintes datas:

– 7 e 8 de maio: pessoas com 59 anos com comorbidades;

– 10 e 11 de maio: pessoas com 58 anos com comorbidades;

– 12 e 13 de maio: pessoas com 57 anos com comorbidades;

– 14 e 15 de maio: pessoas com 56 anos com comorbidades;

– 16 e 17 de maio: pessoas com 55 anos com comorbidades.

Agendamento para profissionais de saúde e pessoas do primeiro grupo de comorbidades continua aberto

Continua aberto o agendamento para preencher as 10 mil vagas que foram abertas na última segunda-feira (3), para pessoas com síndrome de Down (18 a 59 anos), gestantes e puérperas com comorbidades (18 a 59 anos), pessoas com deficiência inscritas no BPC (55 a 59 anos) e em terapia renal substitutiva (18 a 59 anos). Até o momento, foram preenchidas 8.621 vagas para esse grupo.

Também continua aberto o agendamento para profissionais de saúde com registro nos conselhos de classe. Nesta etapa, poderão agendar trabalhadores das categorias de serviço social; agentes funerários; biomedicina; biologia; técnicos de laboratório; medicina; enfermagem; técnicos de radiologia; internos de medicina e enfermagem; e da Secretaria DF Legal. Das 10 mil vagas abertas até o início da noite desta terça-feira (4), haviam sido preenchidas 3.268 vagas.

