//Saiba os dados da Covid-19 desta sexta-feira (19/3) em Águas Claras

Total de casos: 17.256

17.256 Total de mortes: 143

143 Casos confirmados no DF desde do início da pandemia: 326.135 (contando Águas Claras)

326.135 (contando Águas Claras) Novos casos de covid-19 no DF somente hoje: 1.559

1.559 Total de mortes no DF: 5.320

5.320 Total de mortes no DF somente hoje: 46

46 Fonte: Secretaria de Saúde

Leitos

A taxa de ocupação em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) exclusivos para Covid-19 no único hospital da cidade: a rede privada Hospital Águas Claras estava com ocupação total, às 19h10 de hoje, segundo a plataforma da Secretaria de Saúde, que monitora os hospitais públicos e privados com atualizações ao final do dia.

Das 10 vagas oferecidas, todos estão ocupadas por pacientes. A rede pública conta com 409 leitos de UTI distribuídos em todo o DF, com a rede alcançando, de forma contínua, lotação de 99% ao decorrer do dia. Desses, 13 estão bloqueados ou prestes a ser liberados para uso e 377 ocupados (95,44%). Portanto, há 18 leitos de UTI disponíveis. Diferenciando leitos, há apenas 14 leitos de UTI para adultos na rede pública (96,29%). O monitoramento é atualizado de duas e duas horas pelo portal da Secretaria de Saúde do DF, com última atualização às 19h10.

Lista de espera

Até o último levantamento, as 19h30, a lista de espera por um leito de UTI na rede pública alcançava o número 249 pacientes com suspeita ou confirmação pelo coronavírus. Na lista de espera de UTIs no geral, é de 332 pessoas.