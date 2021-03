//Saiba os dados da Covid-19 desta segunda-feira (22/3) em Águas Claras

Dados do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde desta sexta-feira (19/3) apontam mais 151 novos casos de Covid-19 em Águas Claras (DF), em comparação ao balanço anterior. O total de moradores infectados desde do início da pandemia é de 17.492.

Outros 962 moradores (5,5%) estão com o novo coronavírus ativo no corpo após testagem, seja RT-PCR, Sorológico igM, igG ou testagem rápida. O saldo positivo da pandemia é o número de recuperados na cidade, totalizando 16.380 recuperados (93,6%).

De acordo com a Secretaria de Saúde, os casos de Covid-19 na cidade são mais registrados em mulheres. Dentro do gráfico dos 17.492 moradores infectados desde do início da pandemia, 9.335 (53,4%) são de pessoas do gênero feminino e 8.157 (46,6%) do gênero masculino.

No total, há 432 leitos de UTI na rede privada, com 420 ocupados (98,56%). Desses, sete estão disponíveis, sendo seis adultos e um pediátrico. Outros cinco estão bloqueados e aguardam liberação.

A taxa de ocupação em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) exclusivos para Covid-19 no único hospital da cidade: a rede privada Hospital Águas Claras estava com ocupação total, às 20h10 de hoje, segundo a plataforma da Secretaria de Saúde , que monitora os hospitais públicos e privados com atualizações ao final do dia.

A rede pública conta com 429 leitos de UTI distribuídos em todo o DF, com a rede alcançando, de forma contínua, 99% de lotação ao decorrer do dia. Desses, 35 estão bloqueados ou prestes a ser liberados para uso e 369 ocupados (96,09%). Portanto, há 15 leitos de UTI disponíveis. Diferenciando leitos comuns para adultos, há apenas cinco UTIs na rede pública (98,63%). O monitoramento é atualizado de duas e duas horas pelo portal da Secretaria de Saúde do DF, com última atualização às 19h10. Lista de espera Até o último levantamento, as 19h30, a lista de espera por um leito de UTI na rede pública alcançava o número de 329 pacientes com suspeita ou confirmação pelo coronavírus. Na lista de espera de UTIs no geral (contando pacientes com Covid-19), é de 420 pessoas.

