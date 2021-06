Saiba o que abre e fecha no feriado de Corpus Christi, em Águas Claras

O feriado de Corpus Christi é celebrado na próxima quinta-feira (3), além da data foi determinado ponto facultativo pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) para a sexta-feira (4). O funcionamento nos órgãos da administração pública terá horário diferenciado. Os serviços essenciais seguirão com funcionamento normal.

Transporte público

Os ônibus irão operar durante o feriado de quinta-feira (3), no entanto, com tabela horária de domingo. De acordo com a Secretaria de Transporte e Mobilidade, os horários do transporte público coletivo podem ser conferidos por meio do site DF no Ponto.

Os metroviários irão circular no feriado de quinta-feira (3) em escala de domingo – 7h às 19h. A circulação dos trens está mantida, pelo menos, cinco trens durante os períodos. Os metroviários estão encaminhando para o segundo mês de greve no DF. Para os demais dias (sexta e sábado), o horário é padrão: entre 5h30 e 23h30.

Shoppings

Buscamos contato com cinco shoppings da cidade. O Vitrine irá funcionar no sábado de 10h às 21h. Na terça-feira, os estabelecimentos do shopping funcionarão em ponto facultativo, portanto, é de cada comércio o horário de funcionamento. No domingo (14), segunda e quarta-feira (17), o horário de funcionamento é normal.

O Vitrinni funcionará com horários diferentes durante o feriado. Segundo o shopping, as lojas poderão abrir de 10h às 20h, com a praça de alimentação de 11h às 21h e smart fit, das 8h às 14h.

Buscamos contato com os shoppings Águas Claras Shopping, DF Plaza, Metrópole e Felicittà. Em contato com o Águas Claras Shopping, o shopping afirmou que as lojas e praça de alimentação funcionarão das 10h às 22h.

O DF Plaza informou que funcionará em horário normal, de 10h às 22h. O Metrópole não atendeu as nossas ligações.

Bares e restaurantes

Conforme publicado no início do mês de maio, os bares e restaurantes poderão voltar a funcionar até às 23h no DF. Portanto, é de cada estabelecimento o horário de funcionamento.

Vacinação

A vacinação contra Covid-19 está mantida no feriado de Corpus Christi. O atendimento vai ocorrer nos seguintes postos:

Para o público em geral (9h às 17h), no Parque da Cidade (estacionamento 13), UBS 5 de Ceilândia e UBS 1 do Riacho Fundo.

Para aeroportuários e servidores do Ministério da Saúde (18h às 23h), na Praça dos Cristais, no QG do Exército.

As unidades básicas de Saúde (UBSs) ficam fechadas no feriado e retornam na sexta-feira (4), com atendimento das 8h às 17h. As unidades, que abrem aos sábados, vão funcionar normalmente.

Os ambulatórios dos hospitais, as farmácias de alto custo e os CAPs tipos I e II e AD também param na quinta-feira (3) e reabrem na sexta(4).

A Fundação Hemocentro também fecha no feriado. Sexta-feira (4) e sábado (5), o atendimento acontece das 7h15 às 18h. Devido à pandemia, o agendamento para doação de sangue permanece obrigatório e pode ser feito pela internet ou pelo telefone 160 (opção 2).

Segurança pública

As delegacias circunscricionais da Polícia Civil (PCDF), além das delegacias de Atendimento à Mulher e da Criança e do Adolescente, funcionam em regime de plantão ininterrupto de 24h. A Delegacia Eletrônica da PCDF atende 24 horas por dia.

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) também vai operar em regime de plantão 24h por meio do telefone 193.

Os batalhões da Polícia Militar (PMDF) abrem todos os dias do feriado prolongado e o policiamento segue normalmente.

Defesa Civil

O Sistema de Defesa Civil segue disponível para atender todo o DF, em esquema de plantão neste feriado de Corpus Christi. Os acionamentos devem ser feitos pelo telefone 199 ou, em caso de emergência, pelo 193.

BRB

As agências e correspondentes bancários não abrem na quinta-feira (3). Na sexta (4), o funcionamento das agências é das 9h às 14h, com exceção das unidades localizadas nos shoppings em que o expediente fica compreendido entre 10h e 14h.

Já os correspondentes bancários abrem na sexta (4) das 8h às 17h.

SLU

As coletas seletiva e convencional do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) vão funcionar normalmente no feriado, no ponto facultativo e no fim de semana. O Aterro Sanitário de Brasília (ASB), as gerências de limpeza e as Usinas de Tratamento Mecânico Biológico (usinas de compostagem) também operam normalmente.

Caesb e Neoenergia

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) informa que não haverá atendimento nos escritórios da companhia na quinta (3) e na sexta-feira (4). Já as equipes de manutenção seguem trabalhando em regime de plantão. O atendimento remoto, a Agência Virtual, o aplicativo e o telefone 115 vão funcionar ininterruptamente.

Por meio dos canais virtuais da Caesb, é possível solicitar revisão ou segunda via de contas, alteração de titularidade e vencimento, religação de água, entre outros serviços.

As equipes de emergência e o teleatendimento da Neoenergia Distribuição Brasília, sucessora da CEB , vão funcionar em escala normal de trabalho, atuando 24 horas por dia.

Em casos de falta de energia, a Neoenergia pode ser acionada pelo telefone 116.

As agências de atendimento continuam temporariamente fechadas devido às medidas de prevenção ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.

Na Hora, Procon e Conselhos Tutelares

As unidades do Na Hora e os Conselhos Tutelares não funcionam entre quinta-feira (3) e domingo (4). O Procon fecha no feriado, mas retorna com o atendimento presencial na sexta-feira (4), de 8h às 17h, tanto na sede do órgão como nos postos.

Os conselheiros tutelares ficam de sobreaviso para atender demandas urgentes registradas pela Cisdeca. A Central telefônica funciona de segunda à sexta, das 18h às 8h; sábado, domingo e feriados, 24h, pelos telefones (61) 3213-0657 / 3213-0763 / 3213-0766.

Departamento de Estradas de Rodagem (DER)

Na quinta-feira(3), o Eixão do Lazer vai ficar aberto, portanto o fluxo de veículos fica interrompido de 6h às 18h. O fechamento para os carros também será realizado no domingo.

As operações de reversão na Estrada Parque Ceilândia (Via Estrutural) e na BR-070 vão ser suspensas somente na quinta-feira (3). Na sexta-feira (4), tudo volta ao normal com fluxo em reversão.

Não vai ter atendimento ao cidadão nos setores de multas e protocolo do órgão.

Detran

Não haverá atendimento ao público nas unidades do Detran nesta quinta e sexta-feira. Ele só retorna na segunda-feira.

Cerca de 30 serviços estão disponíveis no portal de serviços do órgão e no aplicativo Detran Digital. Nesses canais, o usuário pode consultar débitos, imprimir boletos e emitir documentos.

Unidades socioassistenciais

Os centros de Referência de Assistência Social (Cras) e os centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) vão fechar a partir de quinta-feira (3). Retornam na segunda (7).

Os dois centros Pop fecham no dia de Corpus Christi. Nas demais datas, vão funcionar das 7h às 18h.

A Unidade de Proteção Social (UPS) 24h e as unidades de acolhimento, o Alojamento Provisório de Ceilândia, as casas de Passagem e os abrigos para idosos, crianças e adolescentes, funcionam normalmente, 24h por dia.

Atenção! Só a UPS 24h da L2 Sul é a responsável pelo recebimento das demandas de auxílio por morte para sepultamentos referentes à covid-19.

Restaurantes comunitários

As 14 unidades vão fechar na quinta-feira (3), dia de Corpus Christi, e no domingo (6). Na sexta (4) e no sábado (5), os restaurantes funcionam entre 11h e 14h.

Ceasa

As Centrais de Abastecimento do Distrito Federal (Ceasa-DF) informam que o mercado atacadista vai funcionar normalmente no feriado, na sexta (4) e sábado (5). No domingo (6), fecha.

Torre de TV

O BRB informa que a Torre de TV funciona normalmente entre os dias 3 e 6 de junho. Na quinta, sábado e domingo, o horário será o convencional – de 9h às 18h. Na sexta-feira, abre às 12h e encerra às 18h.

A visitação obedece aos protocolos estabelecidos pelos órgãos de saúde por conta da pandemia da covid-19. O acesso ao mirante é por ordem de chegada e, atendendo às medidas de distanciamento social, são permitidas apenas quatro pessoas, por vez, no elevador.

Jardim Botânico

O Jardim Botânico de Brasília fica aberto para visitação normalmente, de quinta a domingo, das 9h às 17h. A entrada é permitida somente até as 16h40. O restaurante Café Jardim Bom Demais e os quiosques funcionam normalmente.

Zoológico

A Fundação Jardim Zoológico de Brasília informa que o local abre normalmente para visitação todos os dias do feriado prolongado, entre 9h e 17h.

A entrada é permitida somente até as 16h e há uma limitação de 1.500 visitantes por dia.

Parques

O Instituto Brasília Ambiental informa que todos os parques ecológicos administrados pelo órgão abrem entre quinta-feira (3) e domingo (6), nesta que é a Semana do Meio Ambiente.

São eles:

Parque Recreativo do Gama: 6h às 18h

Parque Distrital das Copaíbas: 8h às 18h

Monumento Natural Dom Bosco (Ermida): 6h às 20h

Parque Ecológico do Paranoá: 6h às 18h

Parque Ecológico Sucupira: 6h às 20h

Parque Ecológico do Lago Norte: 6h às 18h

Parque Ecológico da Asa Sul: 6h às 20h

Parque Ecológico Olhos d’Água: 5h30 às 20h (portão principal); 6h às 18h (portões laterais)

Parque Ecológico Ezechias Heringer: 6h às 22h

Parque Ecológico do Riacho Fundo: 6h às 18h

Parque Ecológico Areal: 6h às 18h

Parque Ecológico Veredinha: 6h às 22h

Parque Ecológico Cortado: 6h às 18h

Parque Ecológico Três Meninas: 7h às 18h

Parque Vivencial do Anfiteatro Natural do Lago Sul: 6h às 18h

Parque Ecológico Península Sul: 6h às 22h.

