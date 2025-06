Resposta imediata impede que incêndio em garagem vire tragédia

Bombeiro que estava de folga agiu rapidamente e evitou propagação das chamas no terceiro subsolo de edifício

Um incêndio registrado no final da tarde desta quinta-feira (5) mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) na Rua 22 Norte, Lote 6, em Águas Claras. O chamado foi atendido às 17h32, com o envio de três viaturas de socorro.

As chamas começaram em um veículo Nissan March de cor cinza, estacionado no terceiro subsolo da garagem do edifício. Em seguida, o fogo se alastrou parcialmente e atingiu dois outros veículos próximos: um Chevrolet Cruze branco e um Hyundai HB20 vermelho.

Ação rápida

Antes mesmo da chegada das equipes de emergência, um militar do CBMDF que estava de folga e se encontrava nas imediações deu a primeira resposta. Ele utilizou dois extintores portáteis e um sistema preventivo fixo do local para a debelação (controle das chamas) inicial do incêndio, o que possibilitou, inclusive, evitar maiores danos.

Logo depois, com a chegada das equipes, o foco passou a ser a remoção da fumaça densa que se acumulava no espaço confinado, já que a garagem não possuía ventilação natural. Para isso, foram empregados quatro ventiladores táticos de grande capacidade, técnica fundamental para garantir a segurança no ambiente fechado.

Sem vítimas, mas com prejuízos

Felizmente, não houve vítimas no local, e as causas do incêndio ainda são desconhecidas. A perícia do CBMDF foi acionada para identificar a origem do fogo.

Ao final da operação, o local foi entregue aos cuidados do síndico do edifício, que acompanhou toda a ação das equipes.

Em resumo, a atuação rápida do bombeiro fora de serviço e a estrutura de resposta da corporação evitaram que o incêndio se transformasse em uma ocorrência de grandes proporções.

*Com informações do CBMDF.

Por: Rafaella Iack.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro de tudo o que acontece em nossa cidade!

Para participar de algum grupo de WhatsApp do DFÁguasClaras, é só clicar no link: www.dfaguasclaras.com.br/links-whatsapp



Além disso, participe do canal de notícias e bastidores no Telegram: t.me/dfaguasclaras

Tem alguma demanda? Envia pra gente pelo e-mail: [email protected]

DFÁguasClaras – Nossa cidade passa por aqui!

Nos siga em nossas redes sociais:

Instagram: @dfaguasclaras

Twitter: @DFAguasClaras

TikTok: www.tiktok.com/@dfaguasclaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/@DFAguasClaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: open.spotify.com

Youtube: www.youtube.com/@DFAguasClarasPodcast

Pensado de forma compartilhada e comunitária, o projeto do DFÁguasClaras carrega a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.