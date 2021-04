Região de Águas Claras ultrapassa 200 mortos e atinge 19.496 casos da Covid-19

Por Pablo Giovanni | Foto: Breno Esaki/Divulgação

27/04/2021 10:57, atualizado às 10:59 de 27/04/2021

Águas Claras atingiu a marca de 202 mortes pela infecção. Foram somadas à contagem oficial três mortes nas últimas 24 horas. Desde o início deste ano, foram 102 óbitos em decorrência da doença. A partir do começo de 2021, a disseminação se acentua, sendo acompanhada pelo número de óbitos, já que o número de óbitos de todo 2020 se assemelha aos quatro primeiros meses de 2021. A quantidade de mortes confirmadas pela doença aumentou, no entanto, desacelerou nas últimas semanas. Conforme a plataforma da Secretaria de Saúde, 14 aconteceram em janeiro, 11 em fevereiro, 43 em março e 59 óbitos em apenas 27 dias de abril.

São 19.496 casos confirmados até esta terça-feira, 27. Foram contabilizados 64 casos e três mortes por Covid-19 a mais desde o último boletim. Os dados foram atualizados às 21h48min de ontem pela plataforma Painel COVID-19 no Distrito Federal, da Secretaria de Saúde. Das mortes inseridas no sistema, uma aconteceu nas últimas 24 horas.

No que diz respeito aos números de casos, janeiro registrou 1.766 casos, 1.007 em fevereiro, 2.464 em março e 1.334 em apenas 27 dias de abril, totalizando 6.571 casos nos quatro primeiros meses de 2021. Se compararmos com outros meses, seja 2020 ou 2021, março foi o mês mais letal da pandemia na cidade, com mais casos e consequentemente, mais óbitos. Hoje, há 464 pessoas que se recuperam da doença em Águas Claras.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para [email protected]

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso [email protected]

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.