Região administrativa da Arniqueira discute criação de escolas

Nesta quarta-feira (10), o secretário de Educação Leandro Cruz reuniu-se com a administradora regional de Arniqueira, Telma Rufino, para falar sobre a demanda por novas escolas. A região administrativa criada em 2019 também compreende o Areal e a Área de Desenvolvimento Econômico (SDE).

“Nossa meta é atender as regiões do Distrito Federal com escolas para todos, desde a educação infantil até o ensino médio. Hoje, estamos vendo de perto a realidade de Arniqueira, ouvindo as demandas, para dar andamento aos projetos de ampliação da oferta de vagas na região. Para isto, é muito importante esta parceria com a administração regional”, afirmou Leandro Leandro Cruz.

Arniqueira, Areal e SDE faz parte da Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga. Atualmente, a área conta com quatro unidades educacionais para atendimento: o Centro de Ensino Fundamental (CEF) Vila Areal, a Escola Classe (EC) Arniqueira, o Caic Profº Walter José de Moura e o Centro de Educação Infantil (CEI) Águas Claras.

“A intenção é tirar as crianças e jovens das ruas e oferecer um ensino integral e de qualidade para a população”, disse Telma Rufino.

Também participou do encontro o coordenador regional de Taguatinga, Murilo Rodrigues.

*Com informações da Secretaria de Educação

