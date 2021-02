Quase 60 mil pessoas vacinadas contra a Covid-19

No primeiro dia de vacinação em idosos com 80 anos ou mais, a Secretaria de Saúde imunizou 7.792 pessoas nesta faixa etária de 13h às 17h – horário do fechamento das salas. Também foram vacinados integrantes de outro grupo prioritário, um total de 7.564 pessoas. Com mais salas para aplicação em relação aos dias anteriores, a pasta alcançou o maior número de imunizados, em um único dia, desde o início da campanha. No total foram 15.356 vacinas aplicadas nesta segunda-feira (1º/2).

Ao todo, 59.671 pessoas já receberam a primeira dose da vacina que previne a Covid-19 no Distrito Federal. Em visita a um dos pontos de vacinação, o secretário de Saúde, Osnei Okumoto, lembrou que a população não precisa se desesperar e correr para os postos com medo da vacina acabar, pois “há doses suficientes para todos os idosos acima de 80 anos. Não precisa aglomerar”.

Vacinação por drive-thru

A Secretaria de Saúde esclareceu, na tarde desta segunda-feira, que em função da grande procura por vacinas registrada no início da vacinação, alguns cidadãos começaram, de forma espontânea, a organizarem seus veículos em filas em frente aos pontos de vacinação. Por essa razão, alguns gestores regionais de saúde que já tinham condições de iniciar a vacinação em veículos, no formato drive-thru, optaram por essa modalidade como forma de reduzir a demanda e evitar aglomerações. Isso ocorreu na Policlínica do Lago Sul, na UBS 20 de Planaltina (Arapoanga), UBS 2 de Sobradinho e na UBS 1 do Riacho Fundo 1.

A vacinação nos idosos continua nesta terça-feira (2) já com 40 pontos de vacinação funcionando das 8h às 17h. Onze serão por drive-thru, sendo que em seis UBSs haverá vacinação mista, tanto por esta modalidade, quanto nas salas de vacina.

Confira os locais para vacinação:

-Região de Saúde Central

Asa Norte

UBS 2 Asa Norte, EQN 114/115, Área Especial

Asa Sul

Parque da Cidade, estacionamento 13 – (vacinação exclusiva por drive-thru)

UBS 1 Asa Sul, SGAS 612, Lotes 38/39, L2 Sul

Cruzeiro

UBS 2, Setor Escolar, Lote 4, Cruzeiro Velho

Lago Norte

UBS 1 Lago Norte, SHIN, QI 3, Área Especial

Lago Sul

Pontão do Lago Sul – (vacinação exclusiva por drive-thru)

Policlínica Lago Sul, Setor de Habitações Individuais Sul, QI 21 – (vacinação também por drive-thru)

-Região de Saúde Centro-Sul

Candangolândia

UBS 1 Candangolândia, EQR 5/7, Área Especial 1

Guará

UBS 1 Guará, QE 6, Lote C, Área especial S/N, Guará 1

UBS 2 Guará, QE 23, Lote C, Área Especial S/N, Guará 2 – (vacinação também por drive-thru)

UBS 3 Guará, QE 38, Área Especial S/N, Guará 2

UBS 4 Guará, QELC, EQ 2/3, Conjunto Lucio Costa

Estrutural

UBS 1 Estrutural, AE 1, Setor Central

Núcleo Bandeirante

UBS 1 Núcleo Bandeirante, 3ª Avenida, Área Especial nº 3

Riacho Fundo

UBS 1 Riacho Fundo 1, QN 9, Área Especial 11 – (vacinação também por drive-thru)

Riacho Fundo 2

UBS 1 Riacho Fundo 2, QC 6, Conjunto 16, Área Especial, Lote 1

UBS 2 Riacho Fundo 2, QC 1, Conjunto 10, Lote 1, Riacho Fundo 2

-Região de Saúde Oeste

Brazlândia

UBS 1 Brazlândia, EQ 6/8, Lote 3, Setor Norte

Ceilândia

UBS 5 Ceilândia, QNM 16, Módulo F, Ceilândia Norte – (vacinação também por drive-thru)

UBS 7 Ceilândia, EQNO 10, AE D/E, Setor O

UBS 16 Ceilândia, SHSN, Trecho 1, Etapa 1, Qd. 500, AE 2

UBS 17 Ceilândia, QNP 16/20, Setor P Sul

-Região de Saúde Sul

Gama

UBS 1 Gama, Entrequadra 6/12, Área Especial, Setor Sul

UBS 3 Gama, E/Q 3/5, Área Especial, Setor leste

UBS 5 Gama, Área Especial, Lote 38, Setor Central, Lado Leste

Santa Maria

Colégio Paloma, QR 207/307, Conjunto T, Área Especial

UBS 2, Santa Maria, EQ 217/317, Área Especial, Lote E

-Região de Saúde Leste

Jardim Botânico

Centro de Práticas Sustentáveis do Jardim Botânico, DF-463, Avenida do Cerrado, Jardins Mangueiral – (vacinação exclusiva por drive-thru)

Itapoã

Quadra Poliesportiva do Itapoã (ao lado da UBS 2 Itapoã), Quadra 61, Área Especial Del Lago

São Sebastião

Caic Unesco, Quadra 5, Conjunto A, Área Especial, Centro

Paranoá

Quadra coberta ao lado da Administração Regional do Paranoá, Praça Central S/N, Lt. 1

-Região de Saúde Norte

Planaltina

Jardim de Infância Casa da Vivência Avenida, NS 01, Área Especial 9, SRL Planaltina

UBS 20 de Planaltina, Arapoanga – Quadra 12 D, Conjunto A, Área Especial – (vacinação também por drive-thru)

Sobradinho

UBS 1 de Sobradinho I, Quadra 14, Área Especial 22/23 – (vacinação também por drive-thru)

UBS 2 de Sobradinho II, Rodovia DF-420, Complexo de Saúde, Setor de Mansões ao lado da UPA de Sobradinho – (vacinação também por drive-thru)

-Região de Saúde Sudoeste

Águas Claras

Faculdade Unieuro – (vacinação exclusiva por drive-thru)

Recanto das Emas

UBS 3, QD 104/105, Área Especial

Samambaia

UBS 2 Samambaia, QS 611, AE 2

Taguatinga

UBS 1 Taguatinga, QNG, AE 18/19

UBS 5 Taguatinga, Setor D Sul, AE 23

*Com informações da Secretaria de Saúde

