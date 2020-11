Prorrogadas as inscrições para o Parque Educador

O Instituto Brasília Ambiental informa, por meio da Unidade de Educação Ambiental (Educ), que as inscrições do segundo semestre para o projeto Parque Educador foram prorrogadas. As escolas públicas do DF que tiverem interesse em oferecer educação ambiental e patrimonial aos estudantes devem realizar cadastro até o dia 27 de novembro, no site do Instituto. As aulas acontecerão em ambiente virtual, devido à pandemia de Covid-19.

Atualmente, o programa está presente nas seguintes Unidades de Conservação: Parque Ecológico de Águas Claras; Parque Ecológico Saburo Onoyama; Parque Ecológico Três Meninas; Parque Ecológico e Vivencial do Riacho Fundo; Estação Ecológica de Águas Emendadas/ Parque Ecológico Sucupira; e Monumento Natural Dom Bosco/ Centro de Práticas Sustentáveis.

Integração ambiental

O projeto Parque Educador é fruto de uma parceria entre o Brasília Ambiental, a Secretaria de Educação (SEEDF) e a Secretaria de Meio Ambiente (SEMA). Iniciado em 2018, já atingiu cerca de 10 mil alunos em todo o DF. Foi pensado e idealizado para fortalecer a educação ambiental, ampliar o espaço educativo das escolas públicas e aumentar a integração dos parques com a comunidade. Os conteúdos estudados em sala de aula são ampliados por meio de trilhas guiadas, oficinas, práticas integrativas de saúde, palestras e vivências na natureza.

*Com informações do Brasília Ambiental

