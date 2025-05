Projeto transforma vivências femininas em arte urbana e digital

Projeto transforma vivências femininas em arte urbana e digital

Mulheres do Distrito Federal têm até o dia 18 de maio para se inscrever no projeto “Uma Mulher é Uma Mulher”, iniciativa que transforma histórias reais em expressões artísticas. A proposta utiliza diferentes linguagens visuais, como fotografia, lambe-lambe (técnica de colagem de cartazes ou imagens em muros e paredes), grafite e audiovisual, para valorizar a trajetória de mulheres e promover reflexões sobre gênero.

Financiado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC-DF), o projeto vai selecionar oito mulheres com mais de 18 anos para protagonizar uma exposição inédita, que ocupará espaços urbanos e plataformas digitais. Com isso, a iniciativa pretende ampliar o debate sobre desigualdade de gênero e desconstruir estereótipos, dando visibilidade à diversidade feminina.

“A ideia desse projeto nasce de um incômodo diante daquilo que é ou não considerado feminino. Para além disso, a iniciativa é também uma celebração da diversidade. É isso que queremos mostrar: o feminino diverso e plural”, destaca Waleria Gregorio, idealizadora e diretora criativa da ação.

Exposição e oficinas

As participantes passarão por ensaios fotográficos, cujas imagens se transformarão em painéis artísticos, lambe-lambes, grafites e vídeos com QR Codes, que garantirão acessibilidade com audiodescrição e acesso à exposição virtual. Além disso, o projeto vai instalar galerias a céu aberto em locais como Águas Claras, Arniqueira, Vicente Pires, Taguatinga e Guará.

Outro diferencial da iniciativa está na oferta de oficinas gratuitas, que visam promover a formação artística e a inclusão das participantes no meio cultural. Assim, o projeto não apenas celebra histórias, mas também estimula o protagonismo feminino por meio da arte.

“Eu me inspiro nas diversas formas de ser mulher. Cada trajetória revela uma essência única e poderosa”, afirma Thaís Holanda, cineasta e integrante da equipe.

Como participar

Para participar, as interessadas devem preencher o formulário online disponível no site oficial do projeto. A equipe de curadoria levará em conta critérios como representatividade e pluralidade das histórias inscritas.

Por fim, o público poderá conferir os resultados em junho e julho, quando o projeto realizará uma série de ações culturais espalhadas por todo o Distrito Federal.

*com informações da Agência Brasília.

Por: Rafaella Iack.

