Projeto reúne apresentações musicais no DF até janeiro

O evento Palco Céu de Brasília Cultural, uma das atrações do projeto Brasília Iluminada, montado desde o dia 20 deste mês entre a Praça do Cruzeiro e a Igreja Rainha da Paz vem realizando uma série de apresentações musicais.

Mesmo com o clima desfavorável e as restrições impostas pela pandemia, o público não tem deixado de prestigiar os mais de 400 artistas que passam pelo local até o dia 17 de janeiro. Em frente do palco, foram construídas pequenas ilhas de madeiras, cercadas de cordas, onde as pessoas, em seu grupo, possam curtir as apresentações com o devido distanciamento.

Além disso, monitores sociais espalhados por todo o gramado e próximos aos dois mirantes erguidos do lado do palco, estão preparados para orientar sobre o evento e alertar sobre os protocolos de segurança, que incluem o uso de máscaras e álcool em gel.

Confira programação completa do Palco Céu de Brasília Cultural

31/12:

17h30 – Orquestra de Cavaquinho Projeto Waldir Azevedo, da Vila Telebrasília

19h – Orquestra Popular Marafreboi

1º/1:

17h30 – Regional do Choro

18h30 – Grupo Kervansarai

2/1:

17h30 – Quarteto de Cordas Trilha de Cinema

18h30 – Banda do Seu Manolo

3/1:

17h – Quinteto de Sopros – Maxuel Suzuki

18h – Quarteto de Cordas – Cássio Silva

6/1:

17h – Duo Harpa e Oboé

18h – Quarteto de flautas

19h – Duo Flauta e Piano

7/1:

17h – Diana Trio

18h – Duo Tomé Cerqueira

17h – Regional Segura Elas

8/1:

17h – Trio Jazz Bravíssimo

18h – Duo PianoCello

19h – Ballet Grupo de Bailarinos de Brasília

9/1:

17h30 – Alysson Takaki

18h30 – Orquestra Gmund

10/1:

17h – Barroco

18h – Mousiqué

19h – Ballet Grupo de Bailarinos de Brasília

15/1:

17h – Nordeste – a poesia do Sertão, com Nilson Freire

18h – Beethoven 250 anos

16/1:

18h – Quarteto Rose

19h – Ballet Grupo de Bailarinos de Brasília

17/1:

17h – Coral de Cegos do Projeto Waldir Azevedo

18h – Orquestra Sopros da Orquestra Filarmônica de Brasília (OFB)

19h – Ballet Grupo de Bailarinos de Brasília

*Informações Agência Brasília