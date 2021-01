Projeto Brasília Iluminada segue até o dia 17 de janeiro

O projeto inédito Brasília Iluminada traz a magia das festas de fim de ano para a capital federal até o dia 17 de janeiro, encantando brasilienses e visitantes. A iniciativa é do Governo do Distrito Federal, com atividades coordenadas pelas secretarias de Economia, Turismo, Cultura e Desenvolvimento Social.

Ao todo, o projeto conta com mais de 400 mil metros quadrados de área enfeitada com árvores luminosas, sendo uma com 32 metros de altura; velas gigantes; cinco caixas de presentes, uma com 10 metros de altura; um presépio com 14 personagens em escala real, próximo a Catedral Rainha da Paz, ao lado de estandes com artesanato; e muitas luzes entre a Esplanada dos Ministérios e o Eixo Monumental.

As atrações musicais ficam por conta dos artistas locais, que sobem ao palco do Céu de Brasília, point cultural localizado na Praça do Cruzeiro. Ao longo do projeto, o espaço deve receber 450 artistas, com shows de música, dança e poesia. Tudo seguindo as medidas de segurança impostas pela pandemia, como o distanciamento de pelo menos dois metros entre as pessoas e uso obrigatório de máscara pelos visitantes e colaboradores.

