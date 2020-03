Programa de Recuperação de Nascentes planta 300 espécies do cerrado em Parque de Águas Claras

Na quinta-feira (20/2) se iniciou o Programa de Recuperação de Nascentes onde foram plantados 300 espécies nativas do cerrado no Parque de Águas Claras. O projeto coordenado pela Secretaria do Meio Ambiente, com recursos do projeto Citinova do Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) plantou mais de quatro mil em Águas Claras. O trabalho, conta com apoio de 80 pessoas do grupo Voluntários do Parque. Cerca de 20 espécies estão sendo usadas no plantio, como jacarandá, pau-ferro, lobeira, ipês, jacarandá, paineiras e peroba do cerrado.

O diagnóstico que está sendo realizado vai apontar os locais que serão atendidos pelo programa, envolvendo áreas de preservação permanente (APPs), de nascentes e de recarga hídrica (degradadas ou alteradas) nas bacias dos rios Descoberto e Paranoá, que abastecem os dois principais reservatórios de Brasília. Com o término de águas Claras mais cinco hectares serão plantados no Parque Ecológico do Riacho Fundo.

O projeto tem como objetivo atender, até 2021, uma área de 80 hectares no Distrito Federal.

