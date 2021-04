Profissionais de saúde poderão agendar vacinação nesta terça-feira; serão 5 mil vagas

Ampliando a vacinação na capital, a Secretaria de Saúde iniciará, a partir das 9h desta terça-feira (19) o agendamento da primeira dose contra a Covid-19 para profissionais de saúde do Instituto Médico Legal (IML), servidores da Policlínica da Polícia Civil, Procon, profissionais que estão na linha de frente pela Secretaria DF Legal, técnicos de laboratório e fiscais do Instituto Brasília Ambiental (Ibram).

Outros profissionais de saúde com registros nos conselhos e entidades, como biologia, nutrição, educação física, fisioterapia e terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, técnico de radiologia, enfermagem, medicina, odontologia, biomedicina, veterinária, serviço social, farmácia e agentes funerários também poderão se vacinar.

O agendamento será exclusivamente no site vacina.saude.df.gov.br. Ao marcar, o profissional das categorias poderão escolher dia, horário e local para receber o imunizante contra a covid-19. A vacinação irá acontecer nos dias 22, 23 e 26 de abril em quatros pontos: drive-thru do Centro de Práticas Sustentáveis, no Jardim Botânico; Policlínica do Lago Sul; UBS 5 de Ceilândia e Taguaparque.

Até o momento, a pasta da saúde recebeu 145.265 nomes de profissionais com registros nesses órgãos. Após análise da secretaria, deste total, 98.647 não haviam sido vacinados.

Nas três etapas já realizadas, foi agendada a vacinação de 34,7 mil profissionais, o que totaliza 29,7% do total de pessoas cadastradas.

Vacinação

Após cadastro, o profissional selecionado deverá apresentar um documento de identificação com foto, registro profissional, comprovante de agendamento e o cartão de vacina. Caso o profissional não tenha cartão de vacinação, as equipes dos pontos de vacinação farão um novo.

|

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para [email protected]

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso [email protected]

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.