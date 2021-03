Profissionais de saúde da rede privada poderão agendar vacinação nesta quinta-feira

Ampliando a vacinação na capital, a Secretaria de Saúde iniciará, a partir das 9h desta quinta-feira (25) o agendamento da primeira dose contra a Covid-19 para profissionais de saúde do Instituto Médico Legal, além de outros, como biólogos, nutricionistas, professores de educação física, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos, técnicos de radiologia, técnicos de enfermagem, médicos, dentistas, biomédicos, médicos veterinários, profissionais do serviço social, farmacêuticos e agentes funerários.

O agendamento será exclusivamente no site vacina.saude.df.gov.br. Ao marcar, o profissional das categorias poderão escolher dia, horário e local para receber o imunizante contra a covid-19. No DF, há 47 pontos de vacinação.

Até o momento, a pasta da saúde recebeu 145.265 nomes de profissionais com registros nesses órgãos. Após análise da secretaria, deste total, 98.647 não haviam sido vacinados.

A divisão para estes profissionais seguirá um cronograma: a primeira fase ocorrerá entre os dias 26 e 30 de março, com alvo em 26 mil profissionais (25% dos cadastrados). Após, as fases seguintes serão ampliadas conforme repasse de mais doses pelo Ministério da Saúde. A expectativa é adicionar 10% dos profissionais cadastrados nas fases seguintes.

Vacinação

Após cadastro, o profissional selecionado deverá apresentar um documento de identificação com foto, registro profissional, comprovante de agendamento e o cartão de vacina. Caso o profissional não tenha cartão de vacinação, as equipes dos pontos de vacinação farão um novo.

