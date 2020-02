Princípio de incêndio atinge restaurante em Águas Claras

No início da tarde desta quinta-feira (20), no restaurante Zezinho Espetinho localizado em frente à Rua das Figueiras, foi localizado um princípio de incêndio na cozinha do local. A O fogo foi apagado pelos próprios funcionários da instalação comercial.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo teria começado no exaustor da cozinha do estabelecimento, em função do acúmulo de óleo e do calor produzido. Em seguida, uma equipe de bombeiros chegou ao local e concluiu o combate, dando ventilação ao local para retirada da fumaça.

Moradores que passavam pelo local se assustaram. Ninguém se feriu.