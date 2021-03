Primeiro dia de lockdown em Águas Claras

é marcado por comércios fechados

No primeiro dia de restrições de vários estabelecimentos na capital federal como comércios, clubes recreativos, quiosques, foodtrucks e entre outros fechados, Águas Claras sentiu o impacto com maioria dos estabelecimentos de portas fechadas.

Em um dos principais shoppings da cidade: o Águas Claras Shopping, apenas laboratórios, clínicas, farmácia, escritórios do office, bancos, lotérica, óticas, papelaria e a agência dos Correios funcionaram nesta segunda-feira (1°), além dos serviços de delivery/drive thru e take-out que estão localizados na praça de alimentação do shopping. Os demais estabelecimentos do shopping continuaram fechados.

Nos mesmos moldes, o DF Plaza anunciou que funcionará com restrições entre os dias 28/02 a 15/03 – fim do período de restrições conforme divulgado pelo governador – respeitando as normas de saúde e segurança contra a covid-19. Apenas serviços essenciais funcionarão no período, como o supermercado Big, farmácia, veterinário, Sicoob, auto-online, ótica, lotérica, papelaria, Aquazero, Banco24horas e estacionamento. Os demais estabelecimentos do shopping continuaram fechados.

No Vitrinni Shopping, a lavandaria LoveYou, lojas de delivery/drive-thru e take-out informaram que estarão funcionando em formato à domicílio e entregas. A equipe do DFÁguasClaras tentou entrar em contato com a assessoria de imprensa do shopping buscando atualizações sobre as demais atividades dentro do espaço, mas até a última atualização desta reportagem não obtivemos respostas.

Parque de Águas Claras

Antes incluído nos locais que estariam fechado no primeiro decreto publicado na última sexta-feira (26), o governador Ibaneis Rocha (MDB) voltou atrás e permitiu a abertura de parques na capital, respeitando os protocolos de segurança e saúde contra a disseminação do novo coronavírus. O único parque de Águas Claras está funcionando em horário normal, de 5h às 22h.

Serviços públicos

Os ônibus e o Metrô-DF funcionaram em horário normal neste primeiro dia de lockdown na capital.

Grupos do DFÁguasClaras

Nos grupos de bate-papo entre moradores de Águas Claras, muitos vizinhos nos relataram que encontraram dificuldade ao retornar para casa pelo grande congestionamento de veículos em várias regiões da cidade. Em outros trechos da cidade, vizinhos nos contaram que “nada mudou, as ruas estão cheias”, mas há outros vizinhos que relatam que encontraram ruas vazias e com menos movimentação de carros.

Em alguns dos nossos grupos, pessoas contam que encontraram alguns comércios funcionando a “meia porta”. Outras pessoas relatam que encontraram comércios totalmente vazios, respeitando as determinações do Governo do Distrito Federal (GDF).

Todo grupo há debates e opiniões divergentes. Nos grupos do DFÁguasClaras não é diferente: muitos questionam e apoiam a decisão do governador Ibaneis Rocha em decretar lockdown. Um dos mais afetados pelo lockdown, vários comerciantes divulgaram nota de repúdio a decisão do executivo e incentivaram a população a manifestarem contra as medidas do governo na área central da capital. Outros membros de nossos grupos parabenizaram a decisão do emebedista de decretar lockdown na capital, com várias justificativas: número excessivo de mortes e casos, além do aumento de internações por UTIs na rede pública e privada.

O que é proibido no DF em período de lockdown?