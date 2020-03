Prédios em Águas Claras adotam cuidados para o combate do corona vírus

Com a atual situação do país, autoridades redobram os cuidados com a população para evitar a proliferação do Covid-19. Na cidade de Águas Claras, os síndicos estão tomando medidas em seus condomínios para manter os moradores seguros.

Conversado com a síndica Mércia Santos, síndica do Real Classic Resort, o primeiro ato foi adicionar dispensers com álcool em gel nos lugares de circulação do condomínio. A academia e a brinquedoteca não estão sendo usadas, e também nenhum evento sendo marcado no prédio. Já o parquinho está funcionando, porém a síndica frisa que os pais devem avaliar se é o necessário.

Para os funcionários foi feito a conscientização para aumentar o uso de álcool nos objetos, maçanetas e limpeza em geral. Também mantendo os cuidados com eles ativos para que não haja infecção dentro ou fora do prédio.

Além disso, a síndica pede para aqueles que apresentarem sintomas de gripe ou resfriado, solicitamos que usem máscaras descartáveis, comunicando caso estiver gripado ou em quarentena para que medidas de apoio possam ser adotadas.

Em outros prédios da cidade as mesmas medidas estão sendo tomadas para manter o cuidado com a população. A orientação é evitar sair de casa, aglomerações, e sempre higienizar as maõs.