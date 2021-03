Prazo de inscrições no projeto Parque Educador vão até 16 de março

Com inscrições abertas desde 3 de março, o Instituto Brasília lançou mais uma edição do Projeto Parque Educador, coordenado pela Unidade Unidade de Educação Ambiental (Educ) – área conjunta ao Ibram. Com a iniciativa de promover educação ambiental e patrimonial, o projeto já contemplou mais de 10 mil alunos na capital. Com pensamento de integrar escolas púbicas com a comunidade, instituições poderão realizar cadastro até terça-feira (16) para o projeto.

Com a pandemia de covid-19, as aulas estão sendo realidades em ambiente virtual, mas sendo disponibilizado material didática impresso para estudantes que não possui acesso aos recursos online.

Para a coordenação do programa, o diferencial do Parque Educador é o fato de cada turma inscrita poder participar de um ciclo de aulas planejadas e encadeadas, caracterizando-se como um projeto continuado. “A dinâmica possibilita um processo de sensibilização mais profundo dos alunos que, mesmo de longe, são incentivados a criarem uma relação de pertencimento com o ambiente em que vivem”, aponta o coordenador Luiz Felipe Blanco.

Com a expectativa de aulas presenciais retornaram o quanto breve possível, o projeto conta com a participação da Secretaria de Educação do DF e Sema, além de professores capacitados cedidos pelo órgão público.

Parque de Águas Claras no projeto

Além do Parque Ecológico Águas Claras, o projeto conta com outras Unidades de Conservação: Parque Ecológico Saburo Onoyama; Parque Ecológico Três Meninas; Parque Ecológico e Vivencial do Riacho Fundo; Estação Ecológica de Águas Emendadas/ Parque Ecológico Sucupira; e Monumento Natural Dom Bosco/ Centro de Práticas Sustentáveis.

