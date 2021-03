Posto em Águas Claras vende gasolina a R$5,39 e forma fila enorme de carros

Com novo aumento de 8,8% da gasolina e 5,5 do diesel, a Petrobras anunciou que a nova tabela entrará em vigor a partir desta terça-feira (9).

Após o anuncio do sexto aumento apenas em 2021, acumulando alta de 53% e 40% na gasolina e diesel, respectivamente, a correção dos preços na tabela acontece antes da mudança definitiva da estatal, com a chegada do novo presidente, Roberto Castello Branco.

Com a possibilidade de chegar aos R$ 6 nesta semana, uma rede de postos do Distrito Federal está vendendo gasolina comum a R$ 5,39 nesta segunda-feira (8) na entrada da Avenida das Castanheiras, próximo ao Atacadão Dia a Dia. Com o app filiado a rede, o litro pode sair à R$ 4,85 nas bombas.

“É possível que o litro da gasolina chegue, sim, aos R$ 6, em alguns postos. Depende do quanto a distribuidoras vão repassar aos postos, se todo o aumento anunciando pela Petrobras ou mais. Temos que lembrar que a gasolina comum contém 27% de etanol, que também aumentou. Amanhã (terça-feira) saberemos os preços das distribuidoras”, frisa Paulo Tavares, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes do Distrito Federal (Sindicombustíveis-DF).

“É preciso dizer, no entanto, que o preço é livre e que cada revendedor decide seu preço. O sindicato não determina e nem propõe margem ou preço de bomba”, completou.

Segundo relato de integrantes de grupos do DFÁguasClaras, a população aproveita a promoção e uma fila de carros se formam ao redor da unidade para aproveitar o último dia do preço atual da gasolina na capital.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para [email protected]

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso [email protected]

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.