Postes baixos seguem fora dos planos em Águas Claras

Apesar da demanda da população, a Administração Regional de Águas Claras informou que, até o momento, não há previsão para a instalação de postes baixos na cidade. Essa demanda, comum em praças e áreas de convivência, está sendo avaliada junto à pasta responsável, com o objetivo de encontrar alternativas viáveis, como a realização de podas nas copas das árvores que atrapalham a luminosidade de postes já existentes.

Apesar dessa limitação, o órgão destacou que o atual governo tem intensificado os investimentos na melhoria da iluminação pública em Águas Claras, sobretudo com a substituição de luminárias convencionais por tecnologia LED, que oferece maior eficiência e durabilidade.

Iluminação modernizada em várias etapas

Desde 2019, a cidade passou por uma série de intervenções:

2019: substituição de 469 luminárias convencionais por LED, com investimento de R$ 364 mil.

2020: implantação de 181 novas luminárias, ao custo de R$ 145 mil — número reduzido devido à pandemia.

2021: modernização de 372 luminárias, com aplicação de R$ 237 mil.

2021/2022: melhorias em avenidas importantes como Araucárias, Castanheiras, Praça da Coruja, Balão da Unieuro e Avenida Parque Águas Claras. Foram 542 luminárias substituídas, sendo 205 de até 280W e 337 de até 120W, com recursos de emenda parlamentar no valor de R$ 500 mil.

2023: troca de 765 lâmpadas por LED, também por meio de emenda parlamentar, com investimento de R$ 800 mil.

Parque Ecológico

No início deste ano, o Parque Ecológico de Águas Claras recebeu novas luminárias de LED, com reforço na iluminação visando melhorar a segurança e o conforto dos frequentadores do local.

Além disso, segundo a Administração Regional, os esforços pela modernização continuam, e novas parcerias estão sendo buscadas com o intuito de ampliar o alcance dessas ações.

*Com informações da Administração Regional de Águas Claras.

Por: Rafaella Iack.

