Polícia prende morador de Águas Claras que ameaçou agente do Ibama

A Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC) e o Ciberlab do Ministério da Justiça deflagraram, nesta segunda-feira (5), a Operação Immediatus, em busca de localizar e identificar o autor de uma ameaça de morte contra um agente do Ibama.

A ameaça apareceu nas redes sociais no último fim de semana. O suspeito declarou que mataria o servidor às 9h desta segunda-feira.

“A polícia, devido à gravidade do fato, não divulgará dados da vítima. Durante as buscas na casa do suspeito em Águas Claras, a Polícia Civil encontrou um jovem de 19 anos que negou a intenção de matar o agente do Ibama.” relatou o delegado João Guilherme Carvalho

Desse modo, o autor enfrentará acusação por ameaça, com pena que pode chegar a seis meses de detenção. As investigações continuam. Por fim, a polícia apreendeu celulares e computadores para perícia.

