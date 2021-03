Polícia prende dois homens e apreende arma e munições em Águas Claras

O Grupo Tático Operacional (GTOP 37) do 17º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu dois homens em Águas Claras, na madrugada de domingo (28/2).

Através de ligações para central de operações da PM, policiais foram enviados ao colégio Sigma (Praça Jequitibá) com a ocorrência de dois homens tentando entrar no colégio. Ao chegarem no local, os policiais ouviram muita gritaria de moradores vizinhos apontando para o veículo Fiat Mobi com os dois indivíduos em fulga.

Com a chegada de uma viatura, foi solicitado o apoio de duas equipes do Grupamento Tático Operacional (GTOP) para abordagem dos dois homens, que tentaram fugir. No entanto, sem sucesso, um dos homens acabou interceptado pela equipe da PM minutos depois, após o veículo perder o controle e bater na Rua 36 Sul.

O outro indivíduo acabou fugindo a pé, mas as equipes do GTOP 37° correram atrás e acabaram prendendo o outro envolvido na Rua 37 Sul.

Com a dupla, foram encontrados um revólver calibre 38 (numeração raspada), com cinco munições intactas. Com eles, também foi encontrado bolsas e celulares de três vítimas, após constatarem que o veículo havia sido roubado. Os homens foram presos e encaminhados a 21ª Delegacia de Polícia de Taguatinga Sul.

